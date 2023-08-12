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Samsun'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu karayolu DSİ kavşağında Samsun istikametine seyir halinde olan Murat Can S. idaresindeki 55 AHS 746 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyreden Erol U. idaresindeki 53 AAH 125 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 55 AHS 746 plakalı otomobilde bulunan Bahadır G. ve Ahmet Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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