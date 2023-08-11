Samsun'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Mehmet İpekdal'ın kullandığı otomobil, takla atıp kavşaktan dönmek isteyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 12.30 sıralarında, Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Çınarlık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İpekdal'ın kullandığı 34 VH 8070 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attıktan sonra önündeki kavşaktan dönmek isteyen Ayhan Tokgöz idaresindeki B HA 5534 plakalı otomobile yandan çarptı. Sürüklenen iki otomobilde bulunan yolculardan Mutlu Şahin ve Belgin Tokgöz yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.