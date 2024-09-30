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Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsu-Ordu kara yolu Tekkeköy mevkisinde Çağtay B. idaresindeki 55 EM 025 plakalı otomobil ile Yunus K'nın kullandığı 55 ADG 164 otomobil çarpıştı.

Kazada, 55 EM 025 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Perihan G. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı kentteki bir hastaneye kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel

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