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Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Samsun'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Kazayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Samsun'un Havza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Havza-Vezirköprü kara yolu Güvenbeli mevkisinde dün meydana gelen kazayla ilgili sürücülerden Alpay Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alpay Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Havza-Vezirköprü kara yolu Güvenbeli mevkisinde dün, Alpay Ş. idaresindeki 42 JG 139 plakalı pikap ile karşı yönden gelen Hüseyin B. idaresindeki 55 H 228 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, Sevilay B. (51) hayatını kaybetmiş, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Emine ve Yeter B. ile pikapta bulunan Enes S. yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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