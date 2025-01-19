Samsun'da Otomobil ile Panelvan Çarpıştı: 7 Yaralı
Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile panelvan çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Ö.B. idaresindeki 38 DY 883 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde H.G. yönetimindeki 55 BT 951 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.A.E, H.Ö.E, Z.G, F.B. ve Y.B. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.