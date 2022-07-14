Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar araç kamerasınca kaydedildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar araç kamerasınca kaydedildi

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar, araç kamerasına yansıdı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar, araç kamerasına yansıdı.

A.A.A'nın kullandığı 239078 SUL yabancı plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 15. Sokak Kavşağı'nda, O.Ş. idaresindeki 55 AFN 212 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulup yere düşen motosiklet sürücüsü, bir süre sürüklendikten sonra ayağa kalktı.

Sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan O.Ş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı ve motosiklet sürücüsünün savrulup yerde sürüklendiği anlar, bir aracın kamerasına yansıdı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title