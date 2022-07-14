Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar araç kamerasınca kaydedildi Son dakika haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar, araç kamerasına yansıdı. Samsun'un Atakum ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar, araç kamerasına yansıdı. A.A.A'nın kullandığı 239078 SUL yabancı plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 15. Sokak Kavşağı'nda, O.Ş. idaresindeki 55 AFN 212 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup yere düşen motosiklet sürücüsü, bir süre sürüklendikten sonra ayağa kalktı. Sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan O.Ş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza anı ve motosiklet sürücüsünün savrulup yerde sürüklendiği anlar, bir aracın kamerasına yansıdı. AA / Recep Bilek - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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