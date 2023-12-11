Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Emel Dilek Topkaya (45) yönetimindeki 55 AAU 088 plakalı otomobil, Emirefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Mehmet Yılmaz'ın (28) kullandığı 55 NZ 942 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı
Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.