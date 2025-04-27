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Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin motosikletle çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde E.S. idaresindeki 55 ARG 345 plakalı otomobil, iş yeri otoparkından yola çıkan M.K. (29) idaresindeki 55 ARM 344 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu devrilen motosikletin sürücüsü M.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.K. (29) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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