Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.S. idaresindeki 55 SS 634 plakalı otomobil, Umut Mahallesi 615. Sokak'ta, R.T'nin kullandığı 55 ANP 170 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü R.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.S, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.