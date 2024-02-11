Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Serkan Y'nin (39) kullandığı 67 SD 905 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Eyüp Yasin T'nin (17) kullandığı 55 AKD 206 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.