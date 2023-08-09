Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.