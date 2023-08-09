Üye Girişi
Haberler

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sezer Bayraktar (32) yönetimindeki 55 AJT 248 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarında, Abdullah Yılmaz'ın (71) kullandığı 59 UJ 635 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan Tufan Karabulut (54) sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Abdullah Yılmaz Samsun Bafra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title