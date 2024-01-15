Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde B.K. idaresindeki 55 ADB 526 plakalı motosiklete, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 AGZ 120 plakalı otomobil arkadan çarparak kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün arandığı bildirildi.