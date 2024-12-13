Samsun'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, dönüş yapmak isteyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Olayda her iki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Saltık Buğra Ç. idaresindeki 52 EC 030 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolunda aynı yönde seyreden ve dönüş yapmak isteyen Vahdettin U. yönetimindeki 55 C 6495 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.