Samsun'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.