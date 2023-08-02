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Samsun'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde, İsa V. idaresindeki 06 EMC 85 plakalı otomobil ile Sefa Y. idaresindeki 07 FOA 93 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Nizamettin V. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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