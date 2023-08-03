Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1'i bebek olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.