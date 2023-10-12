Samsun'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Erdal B. (62) yönetimindeki 55 ABU 670 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Bakırpınar köyü yolunda, Zafer Keleş'in (22) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Yaralanan elektrik bisiklet sürücüsü, ambulans ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel