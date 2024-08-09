Samsun'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: Sürücü ve eşi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü ve eşi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki sürücü ve eşi yaralandı.
Recep Kemal Altınbaş (42) yönetimindeki 34 AOT 37 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Gümüş Yaprak Mahallesi Kavşağı'nda, Muzaffer Kitap'ın (65) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasındaki eşi Aynur Kitap (63) yaralandı
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan bisiklet sürücüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, eşi ise özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazadan dolayı yoldaki trafik bir süre aksadı.