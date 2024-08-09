Üye Girişi
Haberler

Samsun'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: Sürücü ve eşi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü ve eşi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki sürücü ve eşi yaralandı.

Recep Kemal Altınbaş (42) yönetimindeki 34 AOT 37 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Gümüş Yaprak Mahallesi Kavşağı'nda, Muzaffer Kitap'ın (65) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasındaki eşi Aynur Kitap (63) yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan bisiklet sürücüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, eşi ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazadan dolayı yoldaki trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma samsun trafik Bafra Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title