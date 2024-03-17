Samsun'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 4 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile dolmuş çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille dolmuşun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.O. idaresindeki 55 D 6131 plakalı dolmuş, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndan Fen Lisesi kavşağına giren M.D. idaresindeki 55 AHY 314 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki G.D, Ö.H.D, N.E. ve Y.E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.