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Samsun'da Otomobil Hırsızı Tutuklandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde bir otomobilin çalınmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, güvenlik kamera kayıtları sayesinde tespit edilmişti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Y.T, kendisine ait ikametinin önünde bulunan otomobilinin yerinde olmadığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlık şüphelisi güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi.

Hırsızlık şüphelisi S.A, ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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