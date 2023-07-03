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Samsun'da otomobil hendeğe devrildi, 3 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil hendeğe devrildi, 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin hendeğe devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa G. (65) yönetimindeki 61 KF 364 plakalı otomobil, Bafra istikametinden Darboğaz Mahallesi'ne giderken yol kenarındaki hendeğe devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ayşegül Sekban (62) ve Saime Aksoy (73) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

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