Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi İlkadım Bulvarı Asarcık-Kavak yol ayrımında meydana geldi.

Samsun'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi İlkadım Bulvarı Asarcık-Kavak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer İnaç idaresindeki 55 ABR 625 plakalı otomobil, Ayşe Yazar'ın kullandığı 55 AJG 368 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, araç sürücüleri Tamer İnaç ve Ayşe Yazar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.