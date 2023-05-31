Samsun'da Otomobil Hafif Ticari Araca Çarptı: 2 Kişi Yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araçta bulunan H.D. ile otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
F.A. idaresindeki 55 AJM 549 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Çarşamba Şeker Fabrikası mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki 55 GR 486 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan H.D. ile otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel