Samsun'da Otomobil Elektrik Trafosuna Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Bir otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu meydana gelen kaza, elektrik kesintisine neden oldu.