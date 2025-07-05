Samsun'da Otomobil Duvara Çarptı, Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde otomobilin duvara çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi., N.K'nin direksiyonu kontrolünü yitirdiği 06 DLU 453 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp İl Jandarma Komutanlığı'nın bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü N.K. hafif yaralandı. Kapıda nöbet tutan jandarma ekipleri, yaralıya yardım etti. N.K., çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alındı

CHP'nin 47 yıl sonra kazandığı ilin belediye başkanı da gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkan yardımcısının baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşveti aldığı anlar kamerada

Baklava kutusundan 110 Bin Euro çıkmıştı! İşte rüşveti aldığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.