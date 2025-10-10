Haberler

Samsun'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Samsun'un Ladik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Y.K. yaralandı. Olay, yola aniden çıkan bir hayvandan kaçmak için manevra yapılması sonucu gerçekleşti. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 55 AOA 704 plakalı otomobil, Ladik-Samsun kara yolu İbi Mahallesi mevkisinde aniden yola çıkan hayvana çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.K, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
