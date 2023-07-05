Samsun'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.