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Samsun'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Samsun'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mert Ali Kara (20) yönetimindeki 55 AHP 93 plakalı otomobil, Köseli Mahallesi mevkisinde yolun sağında bulunan tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Devlet Hastanesi Samsun Bafra Güncel Haberler

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