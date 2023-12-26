Samsun'da otomobil devrildi, sürücü kaza yerini terk etti

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil devrildi, sürücüsü kaza yerini terk etti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 10 H 7583 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, otomobil sürücüsü kaza yerinde görülmedi.

Otomobil, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

Öte yandan otomobille ilgili sorgulamada, trafik sigortası ile muayenesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.