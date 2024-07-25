Samsun'da Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda sürücünün cenazesi Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çakırlar Yalı Mahallesi'ndeki kavşakta ilerleyen Eren Şükrü B'nin (23) kullandığı 07 AH 768 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Durak ve trafik levhasına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı.