Samsun'da Otomobil Devrildi: 6 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.
Yunus Emre Y. idaresindeki 55 ZP 545 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Yasin Y, Cemil Y, Ümit Ş, Sebahat Ş. ve 1 yaşındaki Uras Y. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Uras bebek, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.