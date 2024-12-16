Samsun'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bayram M. idaresindeki 06 AJ 5955 plakalı otomobil, Vezirköprü kara yolu Sondaj Mahallesi'ndeki kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına devrildi.
Yan yatan aracın içinde sıkışan sürücü ile yanındaki iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.