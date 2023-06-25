Üye Girişi
Haberler
Samsun'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Samsun'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Güncel Haberler

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, OMÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yalçın A. (45) yönetimindeki 59 AAC 615 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara-yolu Dereköy mevkisinde, önce kaldırıma sonra yol kenarında bulunan demir koruluklara çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi Gülşah A. (38) ile kızları Pelinsu A. (14), 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Yaralılarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title