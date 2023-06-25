Samsun'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, OMÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yalçın A. (45) yönetimindeki 59 AAC 615 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara-yolu Dereköy mevkisinde, önce kaldırıma sonra yol kenarında bulunan demir koruluklara çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi Gülşah A. (38) ile kızları Pelinsu A. (14), 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Yaralılarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel