Samsun'da otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Dönmez (65) yönetimindeki 57 DP 907 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Zeytinlik Mahallesi mevkisinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ahmet Özdemir (76) ve Kadriye Dönmez (62), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.