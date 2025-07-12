Samsun'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 19 yaşındaki B.T. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi ve 16 yaşındaki E.A. ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğal Yaşam Parkı mevkisinde B.T. (19) idaresindeki 55 BEC 64 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan E.A. (16) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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