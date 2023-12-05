Samsun'da otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.A. (51) idaresindeki 34 EH 7529 plakalı otomobil, Kirazlıkçay Mahallesi'nde yol çalışmasını fark edemeyerek devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan A.A. (49) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.