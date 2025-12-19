Haberler

Samsun'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Murat B. (19) yönetimindeki 22 DF 880 plakalı otomobil, Killik Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ali Ö. (61), Serkan S. (23), Fahri E. (19) ve Şengül Tokgöz (56), sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Tokgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğerleri ise buradaki tedavilerinin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

