Samsun'da Otomobil Çarptı, Çocuk Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı ve yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı ve yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Duygu Sağlam E. (30) yönetimindeki 55 DS 081 plakalı otomobil, Altınyaprak Mahallesi Yelkenci 1. Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki Kerem Düz'e çarptı.
Yaralanan Düz, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel