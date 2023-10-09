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Samsun'da otomobil çarptı, bisikletli çocuk yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde yolun karşısına bisikletle geçmeye çalışan Bahattin Atmaca'ya (15) çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bisikletiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.