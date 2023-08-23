Samsun'da Otomobil Çarpması Sonucu Yaya Öldü, Sürücü Tutuklandı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobiliyle yaya çarpan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden yaya ise hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ş. idaresindeki 55 BKR 77 plakalı otomobil, yolun karşısına geçerken Tahsin Bozkurt'a (49) çarptı. Kazada ağır yaralanan Bozkurt kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Bekir Ş. "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN