Samsun'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.