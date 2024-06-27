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Samsun'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada yaralananlar, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

M.Z.S. yönetimindeki 55 BV 444 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde S.S'nin (36) kullandığı 55 EU 858 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle S.S. idaresindeki otomobil, yol kenarında yürüyen B.K'ye (56) de çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden S.S. ile araçlarda bulunan Y.D. (8), G.S. (25) ve yaya B.K, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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