Samsun'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolu Yakıntaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Sert idaresindeki 53 FE 323 plakalı otomobil ile Emrah Biral yönetimindeki 55 AKE 440 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Dursun Sert ile Fatma Sert, Naciye Bulut ve Ayşe Öz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN