Samsun'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 55 BN 228 plakalı otomobil, Üçköprü Mahallesi'nde S.Y'nin kullandığı 06 ROS 19 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada S.Y'nin kullandığı araçta bulunan H.Y, T.Y. ve T.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.