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Samsun'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun-Sinop kara yolu Tepebaşı mevkisinde Samsun istikametine seyir halindeki Mustafa E. (66) yönetimindeki 55 YF 231 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkan Hasan B'nin kullandığı 55 AU 719 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Hanife E. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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