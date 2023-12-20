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Samsun'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat P. (24) idaresindeki 55 KP 555 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Müberra Betül K. (36) yönetimindeki 55 AFM 307 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 55 AFM 307 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalı savruldu.

Kazada araç sürücüleri ile 55 AFM 307 plakalı otomobilde bulunan Elif S. (37) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Yaralanma Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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