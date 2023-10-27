Samsun'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
SAMSUN - Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak mevkisi Samsun Üniversitesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Mert Uysal idaresindeki 34 BR 0957 plakalı otomobil ile Gökhan Köksal yönetimindeki 55 AKE 742 otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Mert Uysal ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.