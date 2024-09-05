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Samsun'da Otomobil Çarpışması: 3 Hemşire, 7 Kişi Yaralandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3'ü hemşire, toplamda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü hemşire, 7 kişi yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tuğba Dikmen'in (30) kullandığı 35 ADH 599 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Adalar mevkisinde aynı yönde seyreden İbrahim Akcan idaresindeki 34 EU 6065 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Dikmen ile aynı araçta bulunan hemşireler Ayça Demirci (26) ve Melek Gulik'in (30) yanı sıra diğer araçta bulunan Fatma Sarıalioğlu (56), Mustafa Sarıalioğlu (63), Neslihan Akcan (32) ve Muhammed Talha Akcan (4) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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