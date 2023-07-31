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Samsun'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve yabancı plakalı otomobilin Türkiye'de kalma süresi ihlal edildiği bildirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Keskin'in (42) kullandığı 55 AJD 591 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Fatih Mahallesi'nde Dilara Bülbül (20) yönetimindeki SF-622-B yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, araçlardaki Havva Şahin (75) ile Şerife Keskin (74) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yabancı plakalı otomobilin Türkiye'de kalma süresi ihlal edildiğinden durum Samsun Gümrük Müdürlüğünü bildirildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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