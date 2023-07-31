Samsun'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve yabancı plakalı otomobilin Türkiye'de kalma süresi ihlal edildiği bildirildi.