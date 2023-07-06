Samsun'da Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa Tosun yönetimindeki 25 AAS 627 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Esentepe Mahallesi Tır Garajı mevkisinde Hüseyin Karaca'nın (46) kullandığı 55 AIG 098 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Karaca ile diğer araçta bulunan Serpil Tosun (20) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel