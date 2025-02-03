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Samsun'da Otomobil Çarpışması: 10 Yaralı

Samsun'da Otomobil Çarpışması: 10 Yaralı
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Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Teberük Mahallesi'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 CED 595 plakalı otomobil ile 16 P 8383 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Şaban Aşçı, Emine Aşçı, Hasan Çapkın, Rukiye Açıkgöz, İsmail Kabadayı, Alper Kotçıoğlu, Ahmet Açıkgöz, Umutcan Kotçıoğlu, Ömer Açıkgöz ve Perihan Kabadayı yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Şaban Aşçı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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