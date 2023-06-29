Samsun'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Sönmez Demir yönetimindeki bir otomobil, Adnan Ersin'in kullandığı başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Demir'in aracı, park halindeki bir kamyonete çarparak durabildi. Yaralanan Demir, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.