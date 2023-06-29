Samsun'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Sönmez Demir yönetimindeki bir otomobil, Adnan Ersin'in kullandığı başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Demir'in aracı, park halindeki bir kamyonete çarparak durabildi. Yaralanan Demir, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sönmez Demir (19) yönetimindeki 55 AJR 499 plakalı otomobil, Kavakpınar Mahallesi Öz Sokak'ta Adnan Ersin'in (63) kullandığı 55 JR 487 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Demir'in yönetimindeki otomobil, park halindeki kamyonete çarparak durabildi.
Kazada yaralanan Demir, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel